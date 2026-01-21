https://news.day.az/azerinews/1811010.html Milli Məclisdə siyasi partiyaların mövcud vəziyyəti müzakirə ediləcək Milli Məclisdə siyasi partiyaların mövcud vəziyyəti ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün İş Planına daxil edilib.
Milli Məclisdə siyasi partiyaların mövcud vəziyyəti müzakirə ediləcək
Milli Məclisdə siyasi partiyaların mövcud vəziyyəti ilə bağlı müzakirələr aparılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üçün İş Planına daxil edilib.
Belə ki, yaz sessiyasında komitədə ayrı-ayrılıqda siyasi partiyaların, ictimai birliklərin və dini abidələrin mövcud durumu mövzusunda ictimai müzakirələrinin keçirilməsi planlaşdırılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре