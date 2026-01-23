Beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlıq böyük əhəmiyyətə malikdir – Milli Məclisin sədri
Bugünkü görüşümüzdə parlamentlərimiz arasında əlaqələri də müzakirə etdik.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İspaniya Krallığı Deputatlar Konqresinin sədri Fransina Armenqol Sosiasla birgə keçirdiyi brifinqdə deyib.
Spiker bildirib ki, görüşdə parlament üzvləri, ayrı-ayrı nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərinin əhəmiyyəti vurğulanıb.
"Digər tərəfdən, beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlıq, qarşılıqlı dəstək də böyük əhəmiyyətə malikdir. Xanım Armenqolla Cənubi Afrikanın Keyptaun şəhərində "Böyük iyirmilik" ölkələrinin Parlament Sədrlərinin 11-ci Sammiti çərçivəsində keçirdiyimiz görüşü və müzakirələri də məmnunluqla qeyd etdik.
Şübhəsiz ki, parlamentlərimiz arasındakı əlaqələri daha da genişləndirmək üçün yaxşı imkanlar mövcuddur. Və elə xanım Armenqolun səfəri də bu imkanlardan istifadə etmək niyyətimizi təsdiq edir".
