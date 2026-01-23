Anlaşma memarandumu yeni imkanlar üçün təməl ola bilər - Sosias
İspaniya və Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələri dərinləşdirmək üzrə ortaq iradə açıq-aşkar görünür. Biz mövcud razılaşmaların, məsələn, turizm və təhsil sahəsində anlaşma memorandumu kimi sənədlərin çərçivəsini genişləndirməyin vacibliyi barədə danışdıq. Bu, Azərbaycan təhsil sistemində ispan dili və mədəniyyətinin daha geniş yayılmasına kömək edir və gələcəkdə çox maraqlı imkanlar üçün təməl ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli İspaniya Krallığı Deputatlar Konqresinin sədri Fransina Armenqol Sosias Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə birgə keçirdiyi brifinqdə deyib.
Onun sözlərinə görə, bu səfərlə İspaniyanın Azərbaycan Respublikası ilə ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə, eləcə də davamlı və yüksək səviyyəli siyasi və institutlararası dialoqun aparılmasına sarsılmaz bağlılığı nümayiş etdirilir:
"İspaniya Deputatlar Konqresinin sədri kimi, may ayında ölkəmizə etdiyi rəsmi səfərə cavab olaraq bu səfəri həyata keçirmək və beləliklə parlamentlərimiz və ölkələrimiz arasındakı əlaqələri daha da gücləndirmək mənim üçün böyük şərəfdir.
Parlament diplomatiyası - bu mövzuda həmfikirik - ölkələr arasında anlaşmanı dərinləşdirmək, etimad yaratmaq və regional sabitliyə töhfə vermək üçün vacib vasitədir.
İspaniya Bakıda öz institusional iştirakını inkişaf etdirməyə çalışır və hər iki ölkə bu istiqamətdə uyğun şərait yaratmaq üçün işləyir. Bu ikitərəfli əlaqələrdə şübhəsiz ki, iqtisadi və ticarət potensialı böyükdür və son zamanlar ölkələrimiz arasında İqtisadi Strateji Dialoqun başlanması ilə daha da artırılmışdır.
Sonda qeyd etmək istərdim ki, biz həmçinin parlamentlərarası əməkdaşlığı yalnız ikitərəfli səviyyədə deyil, həm də beynəlxalq və Avropa forumlarında artırmaq marağını paylaşdığımızı vurğulamaq vacibdir.
Beləliklə, ölkəmiz bu regionda sabitlik, sülh və anlaşmaya, eləcə də Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə bağlılığını bir daha təsdiqləyir".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре