İmam olmaq istəyənlər üçün müsahibə elan edildi
İslam dininə aid ibadət yerlərində vakant vəzifələrin tutulması üçün müsahibə elan edilib.
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən Day.Az-a verilən məlumata görə, vakant vəzifələr aşağıdakılardır.
İmam vəzifəsi üzrə:
1. Bakı şəhəri, Xəzər rayonu Şüvəlan qəsəbəsi "Şeyx Sədrəddin Badikubi" məscidi - 1 yer
2. Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu Ələt qəsəbə məscidi - 1 yer
3. Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsi, "Şamlı" məscidi - 1 yer
4. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu "Yasamal Hüseyniyyəsi" ibadət evi - 1 yer
5. Qusar şəhəri "Mustafa Kazdal" məscidi - 1 yer
6. Siyəzən rayonu Sədan kəndi "Cümə" məscidi - 1 yer
7. Şirvan şəhəri "Zeynəlabidin" məscidi - 1 yer
8. Şirvan şəhəri "Cümə" məscidi - 1 yer
9. Salyan şəhəri "Beytül Əli" məscidi - 1 yer
10. Salyan rayonu Xıdırlı kənd məscidi - 1 yer
11. Biləsuvar şəhəri "İmam Zaman" məscidi - 1 yer
12. Şəki rayonu Şin kənd məscidi - 1 yer
13. Gəncə şəhər "Qırıxlı" məscidi - 1 yer
14. Kürdəmir rayonu Sığırlı kənd "Fatimeyi Zəhra" məscidi - 2 yer
15. İsmayıllı rayonu Lahıc qəsəbəsi "Bədöyün" məscidi - 1 yer
16. Astara rayonu Sım kənd məscidi - 1 yer
17. İmişli şəhəri "İmam Əli" məscidi - 1 yer
İmam müavini vəzifəsi üzrə:
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu Qala qəsəbəsi "Cümə" məscidi - 1 yer
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu Sahil qəsəbə məscidi - 1 yer
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsi "Cümə" məscidi - 1 yer
Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Əliçıraq yaşayış massivi "Əliçıraq" məscidi - 1 yer
Xızı şəhər məscidi - 1 yer
Abşeron rayonu Görədil qəsəbəsi "Əbdürrəhman" məscidi - 1 yer
Quba şəhəri "Ağ məscid" məscidi - 1 yer
Xaçmaz rayonu Xudat şəhər "İmam Hüseyn" məscidi - 1 yer
Xaçmaz rayonu Pirquluoba kənd məscidi - 1 yer
Qusar rayonu Mucuq-oba kənd məscidi - 1 yer
Mingəçevir şəhəri "Zəhra" məscidi - 1 yer
Sabirabad rayonu Qaratuğay kənd (2) məscidi - 1 yer
Saatlı rayonu Seyidlər kənd məscidi - 1 yer
İmişli şəhəri "İmam Zaman" məscidi - 1 yer
Lənkəran rayonu Liman şəhər "Cümə" məscidi - 1 yer
Lənkəran rayonu Viyən kənd məscidi - 1 yer
Astara rayonu Şahağacı kənd məscidi - 1 yer
Lerik rayonu Livədirqə kənd məscidi - 1 yer
Hacıqabul şəhəri "Hacı Yadulla" məscidi - 1 yer
Neftçala rayonu Bankə qəsəbəsi "Həzrət Əli" məscidi - 1 yer
Masallı rayonu Sığdaş kənd məscidi - 1 yer
Cəlilabad rayonu Uzuntəpə kəndi "Əbəlfəz" məscidi - 1 yer
Yardımlı rayonu Ostayır kənd məscidi - 1 yer
Qəbələ rayonu Bunud kənd məscidi - 1 yer
Balakən rayonu Yeni Şərif kəndi "Mərkəzi" məscidi - 1 yer
Qax rayonu Tasmalı kəndi "Cümə" məscidi - 1 yer
Zərdab rayonu Qoruqbağı kənd məscidi - 1 yer
Ucar rayonu Qazıqumlaq kəndi "Həzrəti Osman" məscidi - 1 yer
Şamaxı rayonu Mərzəndiyə kəndi "Şikar" məscidi - 1 yer
Ağsu rayonu Ərəbuşağı kənd məscidi - 1 yer
Qobustan rayonu Ərəbşalbaş kəndi "Hacı Gülmalı" məscidi - 1 yer
Dini ayinlərin icraçısı vəzifəsi üzrə:
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi "Qədim Cümə" məscidi - 1 yer
Quba rayonu İspik kənd məscidi - 1 yer
Ağdaş rayonu Yuxarı Ləki kəndi "Məhəmmədəli" məscidi - 1 yer
Ağdaş rayonu Ərəbocaq kənd məscidi - 1 yer
Bərdə şəhəri "İmamzadə" məscidi - 1 yer
Biləsuvar rayonu Çaylı kənd məscidi - 1 yer
Zaqatala rayonu Lahıc kənd məscidi - 1 yer
Zərdab rayonu Əlibəyli kənd məscidi - 1 yer
Göyçay rayonu Mallı-Şıxlı kənd məscidi - 1 yer
Qadın dini ayinlərin icraçısı vəzifəsi üzrə:
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu "Yasamal Hüseyniyyəsi" ibadət evi - 1 yer
Bərdə şəhəri "Cümə" məscidi - 1 yer
Yevlax şəhəri "Cümə" məscidi - 1 yer
Qəbələ şəhəri "Səkkizguşəli" məscidi - 1 yer
Müsahibədə iştirak etmək istəyən namizədlər 26 yanvar 2026-cı il saat 9:00-dan 25 fevral 2026-cı il saat 18:00-dək aşağıdakı sənədləri elektron qaydada [email protected] adresinə və ya kağız daşıyıcıda Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə (Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Əhməd Cavad küçəsi, 16, AZ 1001) təqdim etməlidirlər:
- Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti və ya bu barədə dövlət informasiya ehtiyatlarından çıxarış;
- Tərcümeyi-hal;
- Dini ali və ya orta ixtisas təhsil haqqında sənədin notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti və ya
bu barədə dövlət informasiya ehtiyatlarından çıxarış;
- Sağlamlıq haqqında arayış;
- Narkoloji dispanserdən arayış;
- Ruhi-əsəb dispanserindən arayış;
- Məhkumluq barədə arayış;
- Foto (3x4) (4 ədəd);
- Ərizə.
Tələb olunan sənədlərdən əlavə namizəd özünün elmi-pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti barədə sənədləri də təqdim edə bilər.
Müsahibədə iştirakla bağlı sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət bitdikdən sonra müsahibənin keçirilməsi vaxtı və yeri Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin internet saytında yerləşdiriləcəkdir.
Müsahibədə uğur qazanmış namizəd yalnız sənədlərini təqdim etdiyi vakant vəzifəyə təyinat ala bilər.
Əlaqə nömrəsi: (+994) 55 202 84 74
