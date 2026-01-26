https://news.day.az/azerinews/1812071.html Ramiz Vəliyev barədə qərar verildi Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə təqsirli bilinərək 5 il müddətinə məhkum edilmiş keçmiş diplomat Ramiz Vəliyevin cəzası azaldılıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun barəsində yekun qərarını açıqlayıb. Qərara əsasən, R.Vəliyevə amnistiya aktı şamil edilməklə cəzası 6 ay azaldılıb.
Xatırladaq ki, sabiq diplomat Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən həbs olunmuşdu. O, Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddəsi üzrə təqsirli bilinib.
Qeyd edək ki, bu barədə ilk məlumatı Gününsəsi.info yayıb.
