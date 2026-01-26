Bu ölkədə Nipah virusu ilə əlaqədar səhiyyə tədbirləri gücləndirilib
Tayland Hindistanın şərqində Nipah virusuna yoluxma hallarının aşkarlanması ilə əlaqədar səhiyyə sahəsində nəzarəti gücləndirib.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Ölkənin baş naziri vəzifələrini icra edən Anutin Çanvirakun bildirib ki, hakimiyyət orqanları mümkün yoluxma hallarını müəyyən etmək üçün nəzarət tədbirləri həyata keçirir.
"Hazırda Taylandda Nipah virusuna yoluxma halları qeydə alınmayıb", - deyə o vurğulayıb.
Taylandın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Departamenti daha əvvəl bəyan etmişdi ki, krallıqda virusun yayılmasının qarşısının alınmasına yönəlmiş profilaktik tədbirlərlə həyata keçirilən yüksək hazırlıq rejimi tətbiq olunur. Epidemioloqlar heyvanlarla təmasdan sonra, xüsusilə yarasalarla ünsiyyətdən sonra əllərin diqqətlə yuyulmasını, həmçinin üzərində dişləmə izləri görünən yerə düşmüş meyvələrin yeyilməməsini tövsiyə edirlər.
Hazırda Hindistanın Qərbi Benqal ştatında Nipah virusu ilə bağlı vəziyyət ciddi narahatlıq doğurur: rəsmi mənbələrə görə bu il beş laboratoriya təsdiqlənmiş yoluxma halı qeydə alınıb və onların arasında həkim və tibb bacıları da var, təxminən 100-dən çox şəxs karantinə alınıb. Ölüm sayı ilə bağlı son dəqiq rəqəm hələ dəqiqliklə açıqlanmır, lakin bu virusun yüksək ölüm nisbətinə görə əvvəlki epizodlarda yoluxanların çox hissəsi dünyasını dəyişib və mütəxəssislər təhlükənin ciddiliyini vurğulayırlar.
