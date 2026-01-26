https://news.day.az/azerinews/1812107.html Braziliya millisinin üzvü ölkəsinə qayıdır "Vest Hem"İn yarımmüdafiəçisi Lukas Paketa karyerasını ölkəsində davam etdirəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, "Qırmızı-qaralar" 28 yaşlı hücumameyilli yarımmüdafiəçi üçün İngiltərə klubuna 41 milyon avro təzminat ödəyəcək. Qeyd edək ki, Lukas Paketa "Flamenqo"nun yetirməsidir.
Braziliya millisinin üzvü ölkəsinə qayıdır
"Vest Hem"İn yarımmüdafiəçisi Lukas Paketa karyerasını ölkəsində davam etdirəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, "Qırmızı-qaralar" 28 yaşlı hücumameyilli yarımmüdafiəçi üçün İngiltərə klubuna 41 milyon avro təzminat ödəyəcək.
Qeyd edək ki, Lukas Paketa "Flamenqo"nun yetirməsidir.
