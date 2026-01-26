Braziliya millisinin üzvü ölkəsinə qayıdır

"Vest Hem"İn yarımmüdafiəçisi Lukas Paketa karyerasını ölkəsində davam etdirəcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

 

Məlumata görə, "Qırmızı-qaralar" 28 yaşlı hücumameyilli yarımmüdafiəçi üçün İngiltərə klubuna 41 milyon avro təzminat ödəyəcək.

Qeyd edək ki, Lukas Paketa "Flamenqo"nun yetirməsidir.