Azərbaycanla sülh sazişinin yaxın aylarda imzalanacağına ümid edirik - Mirzoyan
Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin artıq yaxın aylarda imzalanacağına ümid edirik.
Day.Az erməni KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın XİN rəhbəri Ararat Mirzoyan yanvarın 28-də AŞPA-da etdiyi çıxışda dilə gətirib.
"Ümid edirəm ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi yaxın aylarda imzalanacaq. Sülhün komponentlərinə kommunikasiya yollarının açılması və tranzit sahəsində qarşılıqlı yardımın göstərilməsi daxildir", - deyə Mirzoyan bildirib.
Ermənistanlı nazirin sözlərinə görə, TRIPP (Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu) Cənubi Qafqaz regionunda sülh və əməkdaşlıq üçün semantik amil rolunu oynayacaq.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin avqustun 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş nazirinin Vaşinqtonda görüşünə dair Birgə Bəyannamə imzalayıblar.
Həmin gün Vaşinqtonda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Respublikasının xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan "Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsinə dair Saziş" layihəsini paraflayıblar. Ermənistan" və Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə (ATƏT-in Minsk prosesinin bağlanması, Minsk Konfransı tərəfindən müzakirə edilən münaqişə üzrə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupuna) birgə müraciəti imzalayıblar. Onlar Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə birgə müraciətini (ATƏT-in Minsk Prosesinin, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Minsk konfransının müzakirəsində olan münaqişə üzrə şəxsi nümayəndəsi və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupunun bağlanması barədə) imzalayıblar.
