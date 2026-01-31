Yaddaşı və diqqəti yaxşılaşdıran məhsullar nələrdir?
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər yaddaşın möhkəmlənməsi və diqqətin artması üçün faydalı olan məhsulları açıqlayıblar.
Bildirilib ki, düzgün qidalanma beyin fəaliyyətinə birbaşa təsir göstərir.
Araşdırmalara əsasən, yağlı balıqlar, qoz-fındıq, badam, yaban mersini, tünd şokolad, yaşıl çay və yaşıl yarpaqlı tərəvəzlər yaddaş və konsentrasiyanı gücləndirən əsas məhsullar sırasındadır. Bu qidalar beyni qoruyan omeqa-3 yağ turşuları, antioksidantlar və vitaminlərlə zəngindir.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bu məhsulların gündəlik rasiona daxil edilməsi zehni yorğunluğu azaldır, öyrənmə qabiliyyətini və diqqəti artırır.
Balanslı və sağlam qidalanma isə uzunmüddətli beyin sağlamlığının əsas şərti hesab olunur.
