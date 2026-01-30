https://news.day.az/azerinews/1812973.html “Qarabağ”ın rəqibi bu komanda oldu UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cütlüklərinin müəyyən edilib. Day.Az xəbər verir ki, "Qarabağ"ın bu mərhələdəki rəqibi "Nyukasl" olub. "Qarabağ" "Nyukasl"la qarşılaşmasından qalib ayrılacağı təqdirdə 1/8 finala yüksələcək və potensial rəqibləri "Barselona" və ya "Çelsi" olacaq.
