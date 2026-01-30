“Qarabağ” – “Nyukasl” matçlarının vaxtı müəyyənləşib

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi çərçivəsində "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşib.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən məlumatına görə, fevralın 18-də Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 21:45-də start götürəcək.

Fevralın 24-də İngilətərədə, "Sent Ceyms Park" arenasında keçiriləcək qarşılaşmanın start fiti isə 23:59-da səsləndiriləcək.