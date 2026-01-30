https://news.day.az/azerinews/1813054.html “Qarabağ” – “Nyukasl” matçlarının vaxtı müəyyənləşib UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi çərçivəsində "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşib. Day.Az İdman.Biz-ə istinadən məlumatına görə, fevralın 18-də Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 21:45-də start götürəcək.
“Qarabağ” – “Nyukasl” matçlarının vaxtı müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi çərçivəsində "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşib.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən məlumatına görə, fevralın 18-də Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 21:45-də start götürəcək.
Fevralın 24-də İngilətərədə, "Sent Ceyms Park" arenasında keçiriləcək qarşılaşmanın start fiti isə 23:59-da səsləndiriləcək.
