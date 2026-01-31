Bu universitet üçün yeni yataqxana TİKİLİR
Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəzdində yeni tələbə yataqxanasının tikintisi nəzərdə tutulur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev media nümayəndələri üçün keçirilən brifinqdə deyib.
Rektor bildirib ki, 2026-cı ildə istifadəyə verilməsi planlaşdırılan yataqxana tələbələrin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, xüsusilə regiondan və xarici ölkələrdən gələn tələbələrin sosial-məişət problemlərinin aradan qaldırılmasına xidmət edəcək.
Elbrus İsayev qeyd edib ki, son illərdə universitetdə tələbə kontingentinin əhəmiyyətli dərəcədə artması bu cür infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsini zəruri edib. Yeni yataqxanan;n müasir tələblərə cavab verən şəraiti olacaq.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре