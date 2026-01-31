https://news.day.az/azerinews/1813151.html Bakıda restoran yandı - VİDEO Bakının Xətai rayonu, 8 Noyabr prospektində restoranda yanğın baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb. Bildirilib ki, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 440kv.m.
Bakıda restoran yandı - VİDEO
Bakının Xətai rayonu, 8 Noyabr prospektində restoranda yanğın baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.
Vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 440kv.m. olan restoranın mətbəxində baş vermiş yanğın genişlənməsinə, həmçinin restoranın ərazisinə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.
Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 16kv.m. olan mətbəxin taxta üzlüyü 4kv.m sahədə və dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 6kv.m. sahədə yanıb.
Mətbəxin böyük hissəsi və restoran yanğından mühafizə olunub.
