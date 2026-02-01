Harri pul tapmır
Britaniya şahzadəsi Harri ciddi maliyyə çətinlikləri ilə üzləşir.
Milli.Az xəbər verir ki, mənbələr Harri və həyat yoldaşı Meqan Marklın Hollivudun böyük şirkətləri ilə müqavilələrinin sona çatdığını iddia edirlər.
Belə ki, Meqanın "Netflix" şousu ləğv edilib və eyni platformada onların birgə layihəsi olan "Polo" bir mövsümdən sonra yenilənməyib. Cütlüyün xeyriyyə fondu da böhran içindədir. Cütlük işçilərinin 60 faizini ixtisar edib və fondun bağlanması və ya başqa təşkilata köçürülməsi ehtimalını istisna etməyib.
Bununla belə, ailənin xərcləri yüksək olaraq qalır. Təhlükəsizlik xərcləri ildə iki ilə üç milyon dollar arasında dəyişir, ipoteka ödənişləri və işçi heyəti xərcləri isə milyonlarla dollardır. Harrinin 2023-cü ildə nəşr olunan xatirə kitabı ona 27 milyon dollar qazandırsa da, bu, hələ də bütün xərcləri ödəməyə kifayət etmir.
Qeyd edək ki, şahzadə Harri Böyük Britaniya kralı III Çarlzın kiçik oğludur. 2020-ci ildə o, həyat yoldaşı ilə birlikdə kral ailəsinin yüksək vəzifəli üzvləri vəzifəsini tərk edərək ABŞ-yə köçüb. Müsahibələrdə, xatirələrdə və sənədli filmlərdə onlar Britaniya kral ailəsini zorakılıqda günahlandırıb və bir ailə üzvünün Meqan haqqında irqçi şərhlər etdiyini eyham edib.
