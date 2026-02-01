https://news.day.az/azerinews/1813327.html Ukrayna prezidenti Əbu-Dabidəki növbəti danışıqların tarixini açıqladı Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Ukraynadakı vəziyyətin həlli üçün Əbu-Dabidə keçiriləcək danışıqların yeni tarixlərini açıqlayıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə V.Zelenski "Telegram" kanalında yazıb. "Danışıqlar qrupumuz bu yaxınlarda məlumat verdi.
Ukrayna prezidenti Əbu-Dabidəki növbəti danışıqların tarixini açıqladı
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Ukraynadakı vəziyyətin həlli üçün Əbu-Dabidə keçiriləcək danışıqların yeni tarixlərini açıqlayıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə V.Zelenski "Telegram" kanalında yazıb.
"Danışıqlar qrupumuz bu yaxınlarda məlumat verdi. Növbəti üçtərəfli görüşlərin tarixləri müəyyən edilib: 4 və 5 fevral tarixlərində Əbu-Dabidə", - deyə o bildirib.
Onun sözlərinə görə, "Ukrayna əsaslı müzakirələrə hazırdır və nəticənin bizi münaqişənin real və ləyaqətli şəkildə sona çatmasına yaxınlaşdıracağına əmin olmaqda maraqlıdır".
