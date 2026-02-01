Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan keçməklə taxıl göndərildi

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə taxıl yüklü vaqonlar göndərilib.

Trend-in məlumatına görə, bu gün Azərbaycan ərazisindən keçməklə ümumi çəkisi 1 746 ton olan 25 ədəd taxıl vaqonu Ermənistan Respublikasına yola salınıb.

 

Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycan vasitəsilə tranzit keçməklə ümumilikdə 285 taxıl vaqonu (təxminən 19 900 ton) göndərilib.