https://news.day.az/azerinews/1813330.html Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan keçməklə taxıl göndərildi - FOTO Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə taxıl yüklü vaqonlar göndərilib. Trend-in məlumatına görə, bu gün Azərbaycan ərazisindən keçməklə ümumi çəkisi 1 746 ton olan 25 ədəd taxıl vaqonu Ermənistan Respublikasına yola salınıb.
Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycan vasitəsilə tranzit keçməklə ümumilikdə 285 taxıl vaqonu (təxminən 19 900 ton) göndərilib.
