Dəm qazı daha bir can aldı

Abşeronda qadın dəm qazından ölüb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 1983-cü il təvəllüdlü E.Seyidova Aşağı Güzdək qəsəbəsi H. Məmmədov küçəsindəki evində boğulub.

Onun hamam otağında olarkən dəm qazından zəhərləndiyi müəyyənləşib.

Faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.