Dəm qazı daha bir can aldı
Abşeronda qadın dəm qazından ölüb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 1983-cü il təvəllüdlü E.Seyidova Aşağı Güzdək qəsəbəsi H. Məmmədov küçəsindəki evində boğulub.
Onun hamam otağında olarkən dəm qazından zəhərləndiyi müəyyənləşib.
Faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
