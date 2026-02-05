Qəhvəni nə vaxt içək ki, zərər yox fayda versin
Araşdırmalar göstərir ki, oyandıqdan dərhal sonra içilən qəhvə bədənin təbii oyanma mexanizmini pozur və uzunmüddətli dövrdə stress səviyyəsini artırır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, insan bədəni səhər oyandıqda təbii yolla kortizol (oyanma və stress hormonu) ifraz etməyə başlayır. Kortizol bədəni "döyüş və ya qaç" rejiminə hazırlayır və bizi təbii şəkildə gümrahlaşdırır.
Kortizol səviyyəsinin ən yüksək olduğu (adətən 08:00 - 09:00 arası) vaxtda qəhvə içmək, bədənə "mənə bu hormon lazım deyil, kofein bəsdir" siqnalı göndərir.
Zamanla bədən təbii kortizol istehsalını azaldır və siz qəhvəsiz oyana bilməyəcək hala gəlirsiniz (kofein asılılığı).
Boş mədəyə içilən qəhvə qan şəkərinin qəfil yüksəlməsinə və sonra sürətlə düşməsinə səbəb ola bilər. Bu isə gün ərzində şirniyyata olan meyli artırır və enerjinizin günorta saatlarında "çökməsi" ilə nəticələnir.
Qəhvə turşulu bir içkidir. Səhər yeməyindən əvvəl, boş mədəyə qəhvə içmək mədə turşusunu (hidroxlorid turşusu) artıraraq qıcqırma, qastrit və həzm problemlərinə yol aça bilər.
Ən yaxşı vaxt - oyandıqdan təxminən 90-120 dəqiqə sonra. Əgər saat 07:00-da oyanırsınızsa, ilk qəhvənizi 09:30 və ya 10:00-da için. Bu zaman kortizol səviyyəsi düşməyə başlayır və kofein sizə həqiqi enerji dəstəyi verir.
Qəhvəni boş mədəyə deyil, yüngül bir səhər yeməyindən sonra içmək mədəni qoruyur və qan şəkərini balansda saxlayır.
