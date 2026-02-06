https://news.day.az/azerinews/1814366.html Azərbaycanda startap ekosisteminin inkişaf perspektivləri müzakirə edildi Azərbaycanda startap ekosisteminin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" hesabında paylaşım edib. "Startap nümayəndələri ilə görüş keçirdik.
"Startap nümayəndələri ilə görüş keçirdik. Görüşdə ölkəmizdə startap ekosisteminin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə etdik. Eyni zamanda innovativ təşəbbüslərin təşviqi üçün irəli sürülən təklifləri nəzərdən keçirdik və dövlətin bu prosesdə göstərə biləcəyi dəstək mexanizmləri ətrafında fikir mübadiləsi apardıq", - paylaşımda qeyd edilib.
