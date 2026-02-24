https://news.day.az/azerinews/1818192.html “Nyukasl” - “Qarabağ”: Start heyətləri açıqlanıb "Qarabağ" klubu bu gün Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab matçında İngiltərənin "Nyukasl" komandası ilə üz-üzə gələcək. Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, komandalar oyuna aşağıdakı heyətlərlə çıxacaqlar:
“Nyukasl” - “Qarabağ”: Start heyətləri açıqlanıb
"Qarabağ" klubu bu gün Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab matçında İngiltərənin "Nyukasl" komandası ilə üz-üzə gələcək.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, komandalar oyuna aşağıdakı heyətlərlə çıxacaqlar:
"Nyukasl": Aron Ramsdeyl, Kiran Tripye, Sven Botman, Joelinton, Sandro Tonali, Harvi Barns, Uilyam Osula, Ceykob Mörpfi, Nik Voltemade, Den Börn, Aleks Mörfi.
Baş məşqçi: Eddi Hau
"Qarabağ": Mateuş Koxalski, Mateus Silva, Marko Yankoviç, Coni Montiel, Abdullah Zubir, Kamilo Duran, Dani Bolt, Pedro Bikalyo, Elvin Cəfərquliyev, Abbas Hüseynov, Kevin Medina.
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре