“Nyukasl” - “Qarabağ”: Start heyətləri açıqlanıb

"Qarabağ" klubu bu gün Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab matçında İngiltərənin "Nyukasl" komandası ilə üz-üzə gələcək.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, komandalar oyuna aşağıdakı heyətlərlə çıxacaqlar:

"Nyukasl": Aron Ramsdeyl, Kiran Tripye, Sven Botman, Joelinton, Sandro Tonali, Harvi Barns, Uilyam Osula, Ceykob Mörpfi, Nik Voltemade, Den Börn, Aleks Mörfi.

Baş məşqçi: Eddi Hau

"Qarabağ": Mateuş Koxalski, Mateus Silva, Marko Yankoviç, Coni Montiel, Abdullah Zubir, Kamilo Duran, Dani Bolt, Pedro Bikalyo, Elvin Cəfərquliyev, Abbas Hüseynov, Kevin Medina.

Baş məşqçi: Qurban Qurbanov