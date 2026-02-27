WUF13 sayəsində ölkəmizin model ola biləcək təcrübələrini təqdim etmək imkanımız yaranacaq
WUF13 Azərbaycan üçün təcrübələrini təqdim edə biləcəyi növbəti strateji platformadır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu WUF13-ün Milli Koordinatorunun müavini, Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Aparat rəhbərinin müavini Gülşən Rzayeva bu gün Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü sessiyasına (WUF13) hazırlıq prosesinə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, şəhərlər iqlim dəyişikliyinə yaxşı mənada töhvə verir:
"Qlobal səviyyədə şəhərsalma sahəsində çağırışlar, ölkələrin təcrübəsi, praktik həllər təqdim ediləcək. Hazırda urbanizasiyanın gücləndiyi dövrdə mənzil teminatı mərkəzdə dayanır.
BMT-nin proqnozlarına görə, dünyada 3 milyard insan mənzil təminatından əziyyət çəkir. WUF13 Azərbaycan üçün növbəti strateji platformadır. Bu platforma sayəsində ölkəmizin model ola biləcək təcrübələrini təqdim etmək imkanımız yaranacaq. BMT-yə üzv olan dövlətlərə dəvət göndərilib. Eyni zamanda, bu forumda yerli iştirakçılıq da vacibdir".
Gülşən Rzayeva həmçinin WUF13-ün Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyəti və 2026-cı ilin "Şəhərsalma və Memarlıq ili" elan edilməsi, WUF13-dən gözləntilər və beynəlxalq təsir, tədbirə milli səviyyədə hazırlıq məsələri ətrafında fikirlərini səsləndirib.
