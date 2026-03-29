https://news.day.az/azerinews/1824750.html Asəf Çopurov “UAE Warriors”da növbəti qələbəsini qazanıb Dünyanın ən böyük döyüş təşkilatı olan UFC ilə müqavilə imzalayacağı gözlənilən azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Asəf Çopurov "UAE Warriors" promouşnunda çempionluq kəmərini uğurla qoruyub.
Asəf Çopurov “UAE Warriors”da növbəti qələbəsini qazanıb
Dünyanın ən böyük döyüş təşkilatı olan UFC ilə müqavilə imzalayacağı gözlənilən azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Asəf Çopurov "UAE Warriors" promouşnunda çempionluq kəmərini uğurla qoruyub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, həmyerlimiz titul döyüşünü vaxtından əvvəl başa vurub və braziliyalı rəqibi Adriano Ramusa boğucu fəndlə məğlub edib.
Bu qələbə ilə Asəf Çopurov peşəkar karyerasında məğlubiyyətsizlik seriyasını davam etdirərək, rekordunu 10 qələbəyə çatdırıb.
