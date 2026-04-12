Azərbaycanda yaşayan Macarıstan vətəndaşları parlament seçkilərində səs veriblər
Macarıstanın Bakıdakı Səfirliyində Macarıstan Parlament seçkiləri çərçivəsində səsvermə uğurla keçirilib.
Səfirlikdən Day.Az-a verilən məlumata görə, Bakıda qeydiyyata alınmış 55 seçicidən 54-ü səsvermədə iştirak etmişdir.
"Göstərdikləri dəstəyə görə Azərbaycan hakimiyyətinə təşəkkürümüzü bildiririk", - deyə səfirlikdən bildiriblər.
Qeyd edək ki, bu gün Macarıstanda parlament seçkiləri keçirilib. Seçki məntəqələri yerli vaxtla saat 06:00-dan saat 19:00-dək açıq olub.
