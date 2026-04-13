Dumana görə yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, aprelin 14-də ölkənin bəzi ərazilərində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti gözlənilir.

 

Proqnozlaşdırılan hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsi 300-800 metrədək məhdudlaşacaq. Sürücülərə ehtiyatlı olmaları tövsiyə olunur.