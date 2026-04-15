Evlərdən bu yolla 25 minlik oğurluq edibmiş - VİDEO
Şəmkir və Tovuz rayonları ərazilərində silsilə oğurluq hadisələri baş verib.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, müxtəlif vaxtlarda Şəmkirdə 4, Tovuzda isə 2 evdən ümumilikdə 25 min manat dəyərində pul və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb.
Polis tərəfindən qeyd olunan əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 41 yaşlı Babək Sadıqov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре