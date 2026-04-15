Evlərdən bu yolla 25 minlik oğurluq edibmiş

Şəmkir və Tovuz rayonları ərazilərində silsilə oğurluq hadisələri baş verib.

Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, müxtəlif vaxtlarda Şəmkirdə 4, Tovuzda isə 2 evdən ümumilikdə 25 min manat dəyərində pul və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb.

Polis tərəfindən qeyd olunan əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 41 yaşlı Babək Sadıqov müəyyən edilərək saxlanılıb.

Araşdırmalar davam etdirilir.