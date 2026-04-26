Aİ Trampın iştirak etdiyi tədbirdə atışmaya münasibət bildirib
Vaşinqtonda keçirilən Ağ Ev Müxbirləri Assosiasiyasının şam yeməyində atışmadan sonra Prezident Donald Tramp da daxil olmaqla, iştirak edən hər kəsin təhlükəsiz olması sevindiricidir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas X-da paylaşımında bildirib.
"Demokratik bir cəmiyyətdə siyasi zorakılığın yeri yoxdur. Azad mətbuatı şərəfləndirmək üçün nəzərdə tutulmuş bir tədbir heç vaxt qorxu səhnəsinə çevrilməməlidir. Yaralanan zabitə tezliklə sağalmasını arzulayıram", - deyə Kaya Kallas qeyd edib.
