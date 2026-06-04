Azərbaycandan keçməklə Ermənistana gübrə və buğda göndəriləcək
Bu gün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, Ermənistana 2 vaqon gübrə, 2 vaqon buğda göndəriləcək.
Yük vaqonları saat 14:00-da Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik stansiyası istiqamətinə yola salınacaq.
Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib.
Tranzitlə yanaşı, Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. İndiyədək Azərbaycandan Ermənistana 10 min tondan çox dizel, 979 ton Aİ-92 benzini və 2 min 955 ton Aİ-95 benzini ixrac olunub.
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