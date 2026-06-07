Peruda prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək

Peruda Mühafizəkar "Xalq Qüvvəsi" Partiyasının lideri Keyko Fujimori ilə solçu "Peru üçün Birlikdə" partiyasının namizədi Robert Sançes arasında prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək.

Day.Az-ın məlumatına görə, seçki məntəqələri yerli vaxtla səhər saat 7:00-da açılacaq və saat 17:00-a qədər açıq qalacaq.

Aprelin 12-də keçirilən seçkilərin birinci turunda seçicilərin 17,192 faizi Fujimoriyə, 12,039 faizi isə Sançesə səs verib.

İkinci turdan əvvəl keçirilən seçkiqabağı sorğular namizədlər arasında kiçik bir fərq olduğunu göstərdi.