https://news.day.az/azerinews/1839812.html Peruda prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək Peruda Mühafizəkar "Xalq Qüvvəsi" Partiyasının lideri Keyko Fujimori ilə solçu "Peru üçün Birlikdə" partiyasının namizədi Robert Sançes arasında prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Day.Az-ın məlumatına görə, seçki məntəqələri yerli vaxtla səhər saat 7:00-da açılacaq və saat 17:00-a qədər açıq qalacaq.
Peruda prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək
Peruda Mühafizəkar "Xalq Qüvvəsi" Partiyasının lideri Keyko Fujimori ilə solçu "Peru üçün Birlikdə" partiyasının namizədi Robert Sançes arasında prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək.
Day.Az-ın məlumatına görə, seçki məntəqələri yerli vaxtla səhər saat 7:00-da açılacaq və saat 17:00-a qədər açıq qalacaq.
Aprelin 12-də keçirilən seçkilərin birinci turunda seçicilərin 17,192 faizi Fujimoriyə, 12,039 faizi isə Sançesə səs verib.
İkinci turdan əvvəl keçirilən seçkiqabağı sorğular namizədlər arasında kiçik bir fərq olduğunu göstərdi.
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