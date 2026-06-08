Paşinyanın partiyası hökuməti təkbaşına qurmaq hüququ əldə edib
Ermənstanda keçirilmiş parlament seçkilərin nəticələrinə əsasən hakim "Vətəndaş Müqaviləsi" partiyası parlamentdə çoxluq təşkil edəcək və hökuməti formalaşdıracaq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı bildirib.
"Yaxın aylarda bu mövzunu müzakirə etmək imkanı olacaq", - deyə Paşinyan bildirib.
Onun sözlərinə görə, iyunun 7-də erməni xalqı verdiyi səslərlə dövlətçiliyin, müstəqilliyin və sülhün müdafiəsinə qalxıb. Paşinyan bildirib ki, seçkilər "üçbaşlı müharibə partiyasının" darmadağın edilməsi ilə nəticələnib.
Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin məlumatlarına əsasən, "Vətəndaş Müqaviləsi" Partiyası 49,81 faiz (727 160 səs) toplayıb.
Səs verənlərin ümumi sayı 1 476 916 nəfər olub.
Qeyd edək ki, iyunun 7-də Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilib. Seçkilərdə 16 partiya və iki blok iştirak edib.
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