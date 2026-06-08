Ramiz Fətəliyev “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilib

Ramiz Fətəliyev "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə təltif edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham ƏLiyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda qeyd olunub ki, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Ramiz Məmməd oğlu Fətəliyev "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə təltif edilib.