https://news.day.az/azerinews/1840118.html Ramiz Fətəliyev “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilib Ramiz Fətəliyev "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham ƏLiyev Sərəncam imzalayıb.
Ramiz Fətəliyev “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilib
Ramiz Fətəliyev "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham ƏLiyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamda qeyd olunub ki, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Ramiz Məmməd oğlu Fətəliyev "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə təltif edilib.
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