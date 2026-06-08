Hakan Fidan Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasından danışıb
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bildirib ki, son dörd il ərzində Ankara ilə Yerevan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunub.
Trend xəbər verir ki, bu barədə o, İstanbulda Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan xarici işlər nazirlərinin onuncu üçtərəfli görüşünün yekununda danışıb.
"Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması prosesi Azərbaycanla sıx koordinasiya şəraitində eyni məntiq üzrə davam edir. Son dörd il ərzində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunub. Bizim fikrimizcə, Cənubi Qafqaz üçün əsas imkan və məqsəd bundan ibarətdir: sülhün əsasları gücləndikcə nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı layihələri daha da mühüm nəticələr verəcək. Nəqliyyat infrastrukturu gücləndikcə isə sülhün sosial-iqtisadi bazası öz növbəsində da möhkəmlənəcək", - deyə Fidan bildirib.
O qeyd edib ki, bu konsepsiyanın ən ümidverici təsdiqi Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində özünü büruzə verir. "Tərəflərin iradəsi regionumuz üçün konkret bir imkan yaradıb. Biz Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik və sülh sazişinin təxirə salınmadan imzalanacağına ümid edirik. Eyni zamanda Azərbaycanın qanuni narahatlıqlarının nəzərə alınacağına və sülh sazişinin gecikmədən imzalanacağına ümidvarıq", - deyə o vurğulayıb.
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