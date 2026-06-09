İsrail və İran hücumları bir həftəlik dayandırıblar - Tramp
"İsrail və İran ən azı bir həftə ərzində qarşılıqlı olaraq zərbə endirməyəcəklər".
Day.Az-ın TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu bəyanatla ABŞ Prezidenti Donald Tramp çıxış edib:
"Bizim İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu ilə çox yaxşı söhbətimiz oldu. Ona hücum olundu, o da cavab zərbəsi endirdi. Buna görə baş naziri qınaya bilmərəm. Lakin indi onlar bunu dayandırıblar. Beləliklə, daha bir həftə və ya bir az daha çox müddətə bir-birilərini rahat buraxacaqlar", - deyə o, mətbuat nümayəndələrinə bildirib.
Tramp həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ və İran iki-üç gün ərzində vəziyyətin nizamlanmasına dair razılığa gələ bilərlər:
"İki və ya üç gün. Bunu etmək üçün yaxşı şanslarımız var. Daha yaxşısı, bizim bunu bir saat ərzində etmək imkanımız olmalıdır".
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