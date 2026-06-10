https://news.day.az/azerinews/1840620.html Azov dənizində həlak olmuş 4 Azərbaycan vətəndaşının nəşləri Vətənə gətirilib Azov dənizində yük gəmilərinə qarşı həyata keçirilmiş pilotsuz uçuş aparatı hücumu nəticəsində həlak olmuş 4 nəfər Azərbaycan vətəndaşının nəşləri 10 iyun tarixində Vətənə gətirilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Azov dənizində həlak olmuş 4 Azərbaycan vətəndaşının nəşləri Vətənə gətirilib
Azov dənizində yük gəmilərinə qarşı həyata keçirilmiş pilotsuz uçuş aparatı hücumu nəticəsində həlak olmuş 4 nəfər Azərbaycan vətəndaşının nəşləri 10 iyun tarixində Vətənə gətirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
"Faciə nəticəsində həlak olmuş həmvətənlərimizin ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk", - deyə Nazirlikdən əlavə ediblər.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре