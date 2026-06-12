Ürək tutmaları və insultların əsas dörd riski və qadınlarda fərqli SƏBƏBLƏRİ
Böyük tədqiqatlar göstərir ki, Cənubi Koreya və ABŞ-dakı 9 milyondan çox yetkin şəxsin məlumatlarını təhlil etdikdə, bütün ürək tutmaları və inme hadisələrinin 99%-i yalnız dörd əsas risk faktoru ilə əlaqələndirilir - yüksək qan təzyiqi, yüksək xolesterol, yüksək qan şəkəri və siqaret çəkmək (keçmiş və ya indiki). Xüsusilə yüksək qan təzyiqi ürək-damar xəstəliklərinin başlıca səbəbi kimi önə çıxır və bu faktorlara nəzarət sağlamlıq üçün həyati əhəmiyyət daşıyır.
Day.Az-ın məlumatına görə, qadınlarda isə fərqli bir şəkil müşahidə olunur - 60 yaşdan aşağı qadınlarda ürək tutmalarının və inme hadisələrinin təxminən yarısı arteriyaların tıxanması ilə deyil, digər səbəblərlə bağlıdır.
Bu səbəblərə anemiya, infeksiya və stresslə bağlı oksigen çatışmazlığı, koronar arteriyaların spontan diseksiyası və bədəndən digər yerlərdən gələn tromblar daxildir.
Ekspertlər bildirir ki, qadınlarda ürək tutmasının səbəblərini düzgün anlamaq müalicənin effektivliyini artırır və səhv diaqnoz riski ilə qarşılaşma ehtimalını azaldır. Bu tədqiqat göstərir ki, həm kişilər, həm də qadınlar üçün mövcud və modifikasiya oluna bilən risk faktorlarının idarə olunması həyat xilas edən fərq yarada bilər.
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