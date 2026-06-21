Kimlər qan verə bilməz? – Donorluqda əsas tibbi məhdudiyyətlər
Qan donorluğu həyat qurtaran vacib proses olsa da, bütün insanlar üçün uyğun sayılmır. Həkimlər bildirirlər ki, bəzi xəstəliklər və vəziyyətlər qan verməyi təhlükəli edə bilər və bu səbəbdən donor seçimi ciddi şəkildə aparılır.
Day.Az-ın məlumatına görə, infeksion xəstəliklər keçirən, hərarəti yüksək olan və ya ağır xroniki xəstəliyi olan şəxslər donorluqdan kənar saxlanılır. Eyni zamanda HİV, hepatit B və C kimi yoluxucu xəstəliklər, həmçinin onkoloji, qan və bəzi ürək-damar problemləri daimi əks göstəriş hesab olunur.
Bundan əlavə, son vaxtlarda əməliyyat olunanlar, bədəninə tatu və ya pirsinq etdirənlər, hamilə qadınlar və yeni doğuş etmiş analar müəyyən müddət qan verə bilmirlər. Hər bir donor əvvəl tibbi yoxlamadan keçirilir və uyğunluq yalnız müayinədən sonra müəyyən edilir.
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