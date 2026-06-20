Türkiyədə iki zəlzələ olub

Türkiyədə Aralıq dənizində 4,7 və 5,3 bal gücündə iki zəlzələ baş verib.

Bu barədə məlumat Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin (AFAD) "X" hesabında paylaşılıb.

 

AFAD-ın məlumatına görə, zəlzələlər Aralıq dənizinin Muğla vilayəti sahilində 9,32 və 35,5 km dərinlikdə qeydə alınıb.