https://news.day.az/azerinews/1842894.html Türkiyədə iki zəlzələ olub Türkiyədə Aralıq dənizində 4,7 və 5,3 bal gücündə iki zəlzələ baş verib. Bu barədə məlumat Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin (AFAD) "X" hesabında paylaşılıb. AFAD-ın məlumatına görə, zəlzələlər Aralıq dənizinin Muğla vilayəti sahilində 9,32 və 35,5 km dərinlikdə qeydə alınıb.
Türkiyədə iki zəlzələ olub
Türkiyədə Aralıq dənizində 4,7 və 5,3 bal gücündə iki zəlzələ baş verib.
Bu barədə məlumat Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin (AFAD) "X" hesabında paylaşılıb.
AFAD-ın məlumatına görə, zəlzələlər Aralıq dənizinin Muğla vilayəti sahilində 9,32 və 35,5 km dərinlikdə qeydə alınıb.
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