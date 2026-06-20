Çex alimləri gen terapiyasında mühüm nailiyyət əldə ediblər
Çex alimləri irsi korluğa səbəb olan genetik qüsurun aradan qaldırılması istiqamətində mühüm uğur əldə ediblər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədqiqatçılar gen redaktəsi texnologiyasından istifadə edərək xəstəliyə səbəb olan mutasiyanı laboratoriya şəraitində düzəltməyə nail olublar. Bu yenilik gələcəkdə irsi göz xəstəliklərinin müalicəsi üçün yeni imkanlar aça bilər.
Araşdırma zamanı mütəxəssislər qüsurlu geni hədəfləyərək onun normal fəaliyyətini bərpa ediblər. Alimlərin sözlərinə görə, əldə olunan nəticələr hələ klinik tətbiq mərhələsinə çatmasa da, gen terapiyasının inkişafı baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Növbəti mərhələdə metodun təhlükəsizliyi və effektivliyi daha geniş sınaqlarla yoxlanılacaq.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu texnologiya gələcəkdə yalnız irsi korluğun deyil, digər genetik xəstəliklərin müalicəsində də istifadə oluna bilər.
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