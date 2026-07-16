Bədəndə su çatışmazlığını göstərən 5 gizli əlamət
İnsanın gündəlik maye ehtiyacı bədən çəkisi, fiziki aktivlik, yaş və hava şəraitindən asılı olaraq dəyişir. Həkim Yekaterina Sautinanın sözlərinə görə, orta hesabla hər kiloqram bədən çəkisi üçün gündə 30-35 ml maye qəbul olunmalıdır.
Day.Az xəbər verir ki, bu həcmə təkcə su deyil, şorba, içkilər və qidaların tərkibindəki maye də daxildir.
Mütəxəssis bildirib ki, isti havalarda, intensiv fiziki fəaliyyət zamanı və uzun müddət günəş altında qaldıqda əlavə 500-1000 ml maye qəbul etmək tövsiyə olunur. O qeyd edib ki, uşaqlar və yaşlılar susuzluq hissini gec hiss etdikləri üçün gün ərzində müntəzəm su içmələri vacibdir.
Həkimin sözlərinə görə, tünd rəngli sidik, ağız quruluğu, baş ağrısı, halsızlıq və başgicəllənmə orqanizmdə maye çatışmazlığının əsas əlamətləridir. Eyni zamanda, normadan artıq su qəbulu da su-duz balansını poza biləcəyindən, mayenin gün ərzində az-az və müntəzəm qəbul edilməsi daha məqsədəuyğun hesab olunur.
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