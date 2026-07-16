Qusarda “Dini mövzuların mediada təqdimatı: dini sabitliyin qorunmasında birgə məsuliyyət” mövzusunda konfrans keçirilir
Qusar şəhərində Azərbaycan milli mətbuatının 151 illiyinə həsr olunmuş "Dini mövzuların mediada təqdimatı: dini sabitliyin qorunmasında birgə məsuliyyət" mövzusunda konfrans keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə dövlət qurumlarının nümayəndələri, media təmsilçiləri, din xadimləri, ilahiyyatçılar və ekspertlər iştirak edirlər.
Konfrans Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayacaq. Tədbirdə Azərbaycanın tolerantlıq ənənələrini, sülh və birgəyaşayış dəyərlərini əks etdirən "Azərbaycan - sülh və harmoniya məkanı" adlı videoçarx nümayiş olunacaq. Həmçinin Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun həyata keçirdiyi "Hər məsciddə kitabxana" layihəsi təqdim ediləcək. Layihə çərçivəsində bu il ölkənin müxtəlif bölgələrində yerləşən 220 məscidin kitabxana ilə təmin olunması nəzərdə tutulur. Bundan başqa, Komitənin və tabeliyindəki qurumların fəaliyyətinin, göstərilən xidmətlərin və informasiya resurslarının operativ, şəffaf və əlçatan idarə edilməsini təmin etmək məqsədilə yaradılmış AMİN İnformasiya Sistemi də iştirakçılara təqdim olunacaq.
Açılış mərasimində Qusar Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Sahir Məmmədxanov, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov və media rəhbərləri çıxış edəcəklər.
Konfrans çərçivəsində "Rəqəmsal media və dini diskurs: informasiya manipulyasiyası və dezinformasiya" və "Peşəkarlıq və dini savadlılıq: mənəvi dəyərlərin qorunmasında medianın məsuliyyəti" mövzularında iki panel iclası keçiriləcək. Panel müzakirələrində dini mövzuların mediada peşəkar işıqlandırılması, informasiya təhlükəsizliyi, dezinformasiyanın yaratdığı risklər, dini savadlılığın artırılmasında medianın rolu, həssas mövzuların ictimaiyyətə düzgün çatdırılması və dövlət-media əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq.
Tədbir iyulun 17-də Qubada yerləşən dini ibadətgahları əhatə edən media-turla davam edəcək. Media-tur çərçivəsində iştirakçılar Quba "Cümə" və "Səkinəxanım" məscidləri, "Dağ Yəhudiləri Muzeyi" və "Giləki" sinaqoqu ilə tanış olacaqlar.
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