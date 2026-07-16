https://news.day.az/azerinews/1848525.html Yaxın Şərq münaqişəsi qlobal alüminum bazarına əhəmiyyətli təsir göstərib - IEA Yaxın Şərqdə baş verən münaqişə qlobal alüminium bazarına əhəmiyyətli təsir göstərib. Bu barədə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) rəsmi saytında dərc olunmuş "Kritik əhəmiyyətli minerallar bazarına qlobal baxış 2026" hesabatında bildirilir.

Yaxın Şərq münaqişəsi qlobal alüminum bazarına əhəmiyyətli təsir göstərib - IEA

Azərbaycanca, 16 июля 2026 19:30 (UTC +04:00) 443
Yaxın Şərq münaqişəsi qlobal alüminum bazarına əhəmiyyətli təsir göstərib

Yaxın Şərqdə baş verən münaqişə qlobal alüminium bazarına əhəmiyyətli təsir göstərib.

Bu barədə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) rəsmi saytında dərc olunmuş "Kritik əhəmiyyətli minerallar bazarına qlobal baxış 2026" hesabatında bildirilir.

Hesabatda qeyd olunur ki, münaqişə zamanı Yaxın Şərqdə yerləşən bir neçə alüminium istehsalı müəssisəsi zərər görüb. Bildirilir ki, Hörmüz boğazı vasitəsilə dəniz daşımalarında yaranan fasilələrlə yanaşı, bu amil qlobal alüminium ticarətinə də təsir göstərib.

IEA-nın məlumatına görə, Yaxın Şərq ölkələrinin payına dünya üzrə ilkin alüminium istehsalının təxminən 8 faizi düşür.

 

"Münaqişə başlamazdan əvvəl region Avropa İttifaqına, Yaponiya, Cənubi Koreya və Meksikaya alüminium tədarükünün 10 faizdən çoxunu, ABŞ-yə isə təxminən 20 faizini təmin edirdi. Regionun müəssisələri aerokosmik və müdafiə sənayesində istifadə olunan yüksək təmizlik dərəcəsinə malik alüminiumun əsas istehsalçılarıdır. 2023-2025-ci illər ərzində qlobal alüminiuma tələbatın təxminən 7 faiz artması və təklifdəki məhdudiyyətlər fonunda bazarda ehtiyatlar azalıb. Belə ki, London Metal Birjasında (LME) alüminium ehtiyatları 2024-cü ilin iyun ayında 1 milyon tondan çox olduğu halda, 2025-ci ilin iyun ayında təxminən 350 min tona enib.

Münaqişə başladıqdan sonra Çindən kənarda yerləşən dünyanın ən iri alüminium zavodu olan "Aluminium Bahrain" (Alba) müəssisəsi 2026-cı ilin aprel ayında fors-major elan edilməsi və üç istehsal xəttinin dayandırılması səbəbindən təxminən 30 faiz gücü ilə fəaliyyət göstərib. Qətərdə yerləşən "Qatalum" zavodu isə qaz təchizatındakı fasilələr səbəbindən fors-major elan etdikdən sonra təxminən 60 faiz gücü ilə işləyib", - deyə IEA-nın hesabatında bildirilir.

Hesabatda vurğulanır ki, bundan əlavə, mart ayının sonunda zərbələr nəticəsində "Alba" və "Emirates Global Aluminium" şirkətinin "Al Taweelah" müəssisələri də zədələnib.

"2026-cı ilin aprel ayında dünya bazarında alüminiumun qiyməti bir ton üçün təxminən 3 700 ABŞ dollarına çataraq son dörd ilin ən yüksək səviyyəsini qeydə alıb. Eyni zamanda, Rotterdam mükafatı (premiumu) 2026-cı ilin fevral-aprel aylarında təxminən 60 faiz artıb. Alüminium istehsalında istifadə olunan "yaşıl" neft koksunun qiyməti isə 2026-cı ilin fevral-aprel dövründə təxminən 35 faiz yüksəlib",-deyə məlumatda vurğulanır.

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Клоунада, пантомима, препятствие - история одного азербайджанца в Турции - ФОТО 20 октября 18:27 (UTC+04), Культура 3 487
Европа может сократить импорт СПГ из-за ситуации в Ормузском проливе 20 октября 18:24 (UTC+04), В мире 600
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:19 (UTC+04), Официальная хроника 7 225
Двор, который дети придумали заново: как ЮАМЕТ проектирует пространство для игры - ФОТО 20 октября 18:16 (UTC+04), Общество 3 344
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии международной выставки искусств MAMA «Мать-природа» в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 4 957
Саммит в Баку усилил позиции Азербайджана в азиатской дипломатии - Айгерим Жампетова для Day.Az 20 октября 17:55 (UTC+04), Политика 4 868
В Азербайджане планируют упростить трудоустройство иностранцев в агропарках 20 октября 17:40 (UTC+04), Общество 655
Стали известны сроки восстановления поставок СПГ через Ормуз 20 октября 17:37 (UTC+04), В мире 620
Назначены дополнительные поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку - ФОТО 20 октября 17:34 (UTC+04), Общество 635
В Азербайджане работают над обеспечением безопасного применения ИИ 20 октября 17:31 (UTC+04), Наука и технологии 3 355
"Голос флейты" - вечер азербайджанской и турецкой музыки - ФОТО 20 октября 17:26 (UTC+04), Культура 605
Обнародованы данные о запасах золота SOFAZ 20 октября 17:20 (UTC+04), Экономика 679
ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 3 469
Азербайджан поборется за "Оскар": назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии 20 октября 17:03 (UTC+04), Культура 1 508
AZCON работает над формированием единой комплаенс-культуры 20 октября 16:58 (UTC+04), Экономика 3 433
Азербайджан и США обсудили новые проекты в сфере ИИ 20 октября 16:55 (UTC+04), Экономика 3 413
День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 346
В Зангилане нарастили производство "зеленой энергии" - ФОТО 20 октября 16:43 (UTC+04), Экономика 3 464
Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации 20 октября 16:39 (UTC+04), Официальная хроника 567
Прошел День высокопоставленного наблюдателя в рамках учений "Встреча соколов-2026" - ФОТО - ВИДЕО 20 октября 16:36 (UTC+04), Политика 590
Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 655
Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R) 20 октября 16:18 (UTC+04), Экономика 594
Создан Гянджинский мемориальный комплекс 20 октября 16:14 (UTC+04), Официальная хроника 579
Назван главный вызов в управлении рисками 20 октября 16:11 (UTC+04), Экономика 3 560
В Азербайджане создан Карабахский национальный парк - Распоряжение 20 октября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 6 690
Гюльнара Халилова представила национальные традиции Азербайджана на Bursa Fashion Week - ФОТО 20 октября 16:01 (UTC+04), Культура 757
Стала известна причина массового отравления в школе в Сумгайыте 20 октября 15:44 (UTC+04), Общество 705
В Азербайджане ИИ тестируют в сфере финансового мониторинга 20 октября 15:40 (UTC+04), Экономика 570
Отношения с Израилем - Турции было можно, Азербайджану нельзя? 20 октября 15:35 (UTC+04), Политика 6 976
В Баку запустят бесплатные автобусы на матч "Сабах" - "Боруссия" 20 октября 15:29 (UTC+04), Общество 1 203
В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 20 октября 15:25 (UTC+04), Общество 707
Xəyal etdi, inandı, qazandı — “Sürətlə Yeni Mövsümə” lotereyasının "Changan Q07" qalibi danışdı - VİDEO 20 октября 15:15 (UTC+04), Azərbaycanca 573
В известном доме торжеств в Баку выявили нарушения 20 октября 15:13 (UTC+04), Общество 654
В ГНС Азербайджана создан комитет по управлению рисками ИИ 20 октября 15:09 (UTC+04), Экономика 3 627
Впервые в азербайджанском автоблогинге: англоязычный проект bakustyle выходит на уровень немецкого тюнинг-ателье MANHART Performance - ФОТО (R) 20 октября 15:00 (UTC+04), Экономика 1 213
Сахиба Гафарова и Садыр Жапаров обсудили перспективы развития сотрудничества - ФОТО 20 октября 14:57 (UTC+04), Политика 6 380
Bu gün paytaxtda pulsuz avtobuslar işləyəcək 20 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 627
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