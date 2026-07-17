https://news.day.az/azerinews/1848733.html Meksikada 7,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib ABŞ Geoloji Xidmətinin (USGS) məlumatına görə Meksikanın Puerto Madero bölgəsində 7,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Bildirilib ki, zəlzələnin ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Meksikada 7,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Azərbaycanca, 17 июля 2026 19:46 (UTC +04:00) 311
Meksikada 7,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib

ABŞ Geoloji Xidmətinin (USGS) məlumatına görə Meksikanın Puerto Madero bölgəsində 7,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

 

Bildirilib ki, zəlzələnin ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

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