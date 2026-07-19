https://news.day.az/azerinews/1848918.html ABŞ Yaxın Şərqə qırıcı təyyarələr yerləşdirir ABŞ Yaxın Şərqə əlavə qırıcı təyyarələr və tanker təyyarələri yerləşdirir. APA xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" qəzeti məlumat yayıb. Almaniyanın Spangdahlem Hava Bazasından F-16 və Böyük Britaniyanın Lakenheas Hava Bazasından F-35 təyyarələri bölgəyə yerləşdirilir.
ABŞ Yaxın Şərqə qırıcı təyyarələr yerləşdirir
ABŞ Yaxın Şərqə əlavə qırıcı təyyarələr və tanker təyyarələri yerləşdirir.
APA xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" qəzeti məlumat yayıb.
Almaniyanın Spangdahlem Hava Bazasından F-16 və Böyük Britaniyanın Lakenheas Hava Bazasından F-35 təyyarələri bölgəyə yerləşdirilir.
Yaxın Şərqə tanker təyyarələrinin göndərildiyi də bildirilir.
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