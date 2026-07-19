https://news.day.az/azerinews/1848930.html Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanların episentri 300 mindən çox əhalisi olan Huancayo şəhərindən 131 km cənub-şərqdə, ocağı isə 22 km dərinlikdə olub. Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilməyib.
Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib
Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Yeraltı təkanların episentri 300 mindən çox əhalisi olan Huancayo şəhərindən 131 km cənub-şərqdə, ocağı isə 22 km dərinlikdə olub.
Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilməyib.
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