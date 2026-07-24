Ağdamda açıq ərazilərdəki yanğın genişlənib - FOTO
Ağdam rayonunda açıq ərazilərdə baş vermiş yanğın küləkli hava şəraiti səbəbindən geniş əraziyə yayılıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yanğın keçmiş təmas xətti boyunca yerləşən Baş Qərvənd, Bayramlar, Şıxlar, Cəvahirli və Çıraqlı kəndləri istiqamətlərindən aydın müşahidə olunur. Güclü tüstü ilə müşayiət olunan yanğın geniş sahəni əhatə edib.
Alovun minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərdə davam etməsi səbəbindən vaxtaşırı mina partlayışları baş verir.
Yanğının lokallaşdırılması və söndürülməsi istiqamətində aidiyyəti qurumlar tərəfindən zəruri tədbirlər davam etdirilir. Yanğınsöndürmə briqadaları alovun yaşayış məntəqələrinə və kənd qəbiristanlığına keçməsinin qarşısını alıblar.
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