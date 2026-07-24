https://news.day.az/azerinews/1850098.html PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində avqust ayı üçün qəbul cədvəli Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının (PA) Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində 2026-cı ilin avqust ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb. Cədvəli təqdim edirik: Qəbulu aparan şəxs Qəbul günü Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri Seyidov Fərid Mirmufid oğlu 3

PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində avqust ayı üçün qəbul cədvəli

Azərbaycanca, 24 июля 2026 18:29 (UTC +04:00) 334
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində avqust ayı üçün qəbul cədvəli

Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının (PA) Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində 2026-cı ilin avqust ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

Cədvəli təqdim edirik:

Qəbulu aparan şəxs

Qəbul günü

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri

Seyidov Fərid Mirmufid oğlu

3

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri

Nağdəliyev Zeynal Səfər oğlu

4

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri

Ələsgərov Fuad Murtuz oğlu

5,19

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri

İsmayılov Süleyman Abbas oğlu

6

Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin rəisi

Həsənov Altay Tofiq oğlu

7,18,28

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri

Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı

7

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri

Əmirov Natiq Ərziman oğlu

10

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri

Mövsümov Şahmar Arif oğlu

11

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri

Hacıyev Hikmət Fərhad oğlu

12

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri

Məmmədəliyev Yusuf Ülfət oğlu

13

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Mətbuat katibi

Səttarov Orxan Rəcəb oğlu

14

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsi

17

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Əfv məsələləri sektoru

17

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri

Məcidov Tələt Tahir oğlu

18

Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

xüsusi nümayəndəsi

Hüseynov Emin Zamin oğlu

20

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Hacıyev Vahid Rasim oğlu

21

Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Məmmədov Məsim Əhməd oğlu

21

Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Kərimov Aydın Zöhrab oğlu

24

Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Hacıyev Bəşir Qüdrət oğlu

25

Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

Yusubov Elçin Mustafa oğlu

26

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri

Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu

27

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi -

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Dövlət nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdiri

Həsənov Kərəm Əvəz oğlu

28

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

Qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri

Kərimov Gündüz Hacı oğlu

28

* * *

Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası

Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi

Usubov Ramil İdris oğlu

27

Qeyd: Vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti

Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində qəbul olunurlar.

 

Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev,79.

Qəbula yazılış qəbul gününə ən geci 1 iş günü qalmış dayandırılır.

Qəbul saat 14:00-dan başlayır.

Əlaqə üçün: Çağrı Mərkəzi - 1111.

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Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 28 октября 19:22 (UTC+04), Общество 986
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Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 28 октября 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 6 105
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Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 28 октября 17:53 (UTC+04), Спорт 692
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Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 28 октября 17:40 (UTC+04), Общество 715
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Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 28 октября 17:15 (UTC+04), Политика 6 686
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