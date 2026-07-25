https://news.day.az/azerinews/1850152.html Yarımtikilidə 38 yaşlı kişinin meyiti tapıldı Gəncə şəhərində yarımtikilidən meyit tapılıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə iyulun 24-nə keçən gecə şəhər ərazisindəki təmir sexlərindən birində baş verib. Araşdırmalar zamanı meyiti tapılan şəxsin 1988-ci il təvəllüdlü şəhər sakini Elmidar Sultan oğlu Əliyev olduğu müəyyənləşib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.
Yarımtikilidə 38 yaşlı kişinin meyiti tapıldı
Gəncə şəhərində yarımtikilidən meyit tapılıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə iyulun 24-nə keçən gecə şəhər ərazisindəki təmir sexlərindən birində baş verib.
Araşdırmalar zamanı meyiti tapılan şəxsin 1988-ci il təvəllüdlü şəhər sakini Elmidar Sultan oğlu Əliyev olduğu müəyyənləşib.
Hadisənin səbəbləri araşdırılır.
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