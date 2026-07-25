Ağdamda xəstəxana tikintisinin davamına 17 milyon manat xərclənəcək
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Tikilməkdə olan Müəssisələrinin Müdiriyyəti Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının (210 çarpayılıq) tikintisinin davamı (4-cü mərhələ) işlərinin aparılması işlərinin satın alınması ilə bağlı tender elan edib.
Day.Az xəbər verir ki, prosedurda iştirak haqqı 2.538,34 manatdır.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər öz təkliflərini 2 sentyabr 2026-cı il saat 13:00-dan gec olmayaraq (GMT+4) təqdim etməlidirlər. Tender paketlərinin açılışı 2 sentyabr 2026-cı il saat 13:00-da (GMT+4) baş tutacaq.
Əlavə məlumat üçün telefon: (+994) 12 493 03 18
Əlaqədar şəxs: Elgün Süleymanov
Email: [email protected]
Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Mirqasımov küçəsi 1A
Qurum sözügedən işlərin ümumi dəyərinin 16.922 milyon manata başa gələcəyini proqnozlaşdırıb.
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