https://news.day.az/azerinews/1850569.html Daşkəsəndə “Niva” aşdı - Xəsarət alan var Daşkəsəndə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Əmirvar kəndində baş verib. Belə ki, "Niva" markalı avtomobilin aşması nəticəsində 1994-cü il təvəllüdlü Rasim Quliyev xəsarət alıb. Hadisə yerinə yol polisi əməkdaşları cəlb olunub. Qəzanın təfərrüatları araşdırılır.
Daşkəsəndə “Niva” aşdı - Xəsarət alan var
Daşkəsəndə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Əmirvar kəndində baş verib.
Belə ki, "Niva" markalı avtomobilin aşması nəticəsində 1994-cü il təvəllüdlü Rasim Quliyev xəsarət alıb.
Hadisə yerinə yol polisi əməkdaşları cəlb olunub.
Qəzanın təfərrüatları araşdırılır.
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