https://news.day.az/azerinews/1850598.html Tom Kruzun qızı Suri atasının soyadından imtina edib Məşhur Hollivud ulduzu Tom Kruz və aktrisa Keti Holmsın qızı atasının soyadından rəsmi olaraq imtina edib və onu Noel olaraq dəyişdirib. APA xəbər verir ki, aktyorun 20 yaşlı qızı Suri Kruz qanuni olaraq soyadından imtina edərək atası ilə münasibətlərini rəsmi olaraq kəsib.
Tom Kruzun qızı Suri atasının soyadından imtina edib
Məşhur Hollivud ulduzu Tom Kruz və aktrisa Keti Holmsın qızı atasının soyadından rəsmi olaraq imtina edib və onu Noel olaraq dəyişdirib.
APA xəbər verir ki, aktyorun 20 yaşlı qızı Suri Kruz qanuni olaraq soyadından imtina edərək atası ilə münasibətlərini rəsmi olaraq kəsib.
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