SOCAR-ın rəqəmsal transformasiyası karbamid zavodunu dünya səviyyəsinə yüksəldib - "McKinsey"
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) genişmiqyaslı rəqəmsal transformasiya və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi sayəsində Azərbaycandakı karbamid zavodunun fəaliyyətinin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Nəticədə müəssisə Dünya İqtisadi Forumunun Digital Lighthouse statusuna layiq görülüb.
Bu barədə "McKinsey" beynəlxalq konsaltinq şirkətinin hesabatında bildirilir.
Nəşrdə qeyd olunur ki, müəssisənin modernləşdirilməsi SOCAR-ın 2035-ci ilədək olan strategiyasının bir hissəsidir. Strategiya istehsalın rəqəmsallaşdırılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi hesabına şirkətin və Azərbaycanın uzunmüddətli rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsinə yönəlib. SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəfin sözlərinə görə, şirkət sadəcə yeni texnologiyalar tətbiq etməyib, məlumatların, süni intellektin və insanların vahid ekosistem kimi fəaliyyət göstərdiyi yeni əməliyyat modelini formalaşdırıb.
Genişmiqyaslı transformasiya üçün platforma kimi Azərbaycanda ammonyak və karbamid istehsal edən yeganə müəssisə olan SOCAR Carbamide zavodu seçilib.
McKinsey xatırladır ki, 2019-cu ildə istismara verilən müəssisə səmərəliliyin daha da artırılması baxımından böyük potensiala malik idi. Geosiyasi sarsıntılar və gübrələrə tələbatın artması fonunda zavodun məhsuldarlığının yüksəldilməsi xüsusi aktuallıq qazanıb. SOCAR və McKinsey-in birgə layihəsi 2023-cü ildə başlayıb və iki il yarım müddətinə nəzərdə tutulub.
Proqramın icrası çərçivəsində süni intellekt əsasında hazırlanmış 42 rəqəmsal həll və alət yaradılıb. SOCAR-ın texnologiyalar üzrə baş direktoru Murad Abdullayev bildirib ki, şirkət yalnız dünyanın ən yaxşı həllərini tətbiq etməklə kifayətlənməyib, həm də müəssisənin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış öz texnologiyalarını hazırlayıb.
Materialda vurğulanır ki, yeni rəqəmsal alətlər təbii qazdan istifadənin səmərəliliyini 24 faiz artırmağa, istehsal həcmini 21 faiz yüksəltməyə, həmçinin avadanlığın proqnozlaşdırıcı diaqnostikası sistemləri və mühəndislərə dəstək verən generativ süni intellekt sayəsində planlaşdırılmamış təmir işlərinin sayını 66 faiz azaltmağa imkan verib.
Kadr hazırlığına da xüsusi diqqət ayrılıb. Bunun üçün SOCAR Digital Academy yaradılıb. Burada müəssisənin əməkdaşları yeni rəqəmsal bacarıqlara yiyələnib, analitik alətlər və süni intellekt əsaslı həllərlə işləməyi öyrəniblər. Proqramın həyata keçirildiyi müddətdə zavod əməkdaşlarının təxminən 70 faizi müasir kompetensiyalar əldə edib, işçilərin özləri isə istehsal proseslərinə süni intellektin tətbiqi ilə bağlı 40-dan çox təşəbbüs irəli sürüblər. SOCAR-ın insan kapitalı və inklüzivlik üzrə vitse-prezidenti Ziba Mustafayevanın sözlərinə görə, akademiya əməkdaşlara rəqəmsallaşmanı kənar bir proses kimi deyil, işlərinin ayrılmaz hissəsi kimi qəbul etməyə kömək edib və əldə olunan təcrübə artıq bu yanaşmanı şirkətin digər müəssisələrində də tətbiq etməyə imkan verir.
Sonrakı mərhələdə SOCAR sənaye süni intellekti sahəsində həllərin hazırlanması və tətbiqi üzrə regional mərkəz olan Caspian AI Institute-u da təsis edib. Hazırda institut 60-dan çox mütəxəssisi birləşdirir, 30-dan artıq süni intellekt məhsulu hazırlayıb və 15 patent əldə edib. SOCAR-ın məlumatlar üzrə direktoru Azad Hüseynovun sözlərinə görə, bununla şirkət bir zavodun rəqəmsal transformasiyasını Azərbaycanın sənaye süni intellekti sahəsində mövqelərini gücləndirə biləcək milli sənaye kompetensiyasına çevirə bilib.
2026-cı ilin yanvarında Dünya İqtisadi Forumu "SOCAR Karbamid" zavodunu qlobal Digital Lighthouse şəbəkəsinə daxil edib. Müəssisə bu statusu alan Azərbaycanda və Mərkəzi Asiyada ilk, eyni zamanda dünyada bu ada layiq görülən ilk karbamid istehsalı zavodu olub.
SOCAR-ın emal və neft-kimya üzrə vitse-prezidenti Anar Məmmədov bildirib ki, məhz rəqəmsal transformasiya şirkətə yüksək istehsal nəticələrindən dünya liderliyinə keçməyə imkan verib və bu, ümumi inkişaf strategiyasının əsas elementlərindən birinə çevrilib.
McKinsey vurğulayır ki, Digital Lighthouse statusu yalnız hazır rəqəmsal həlləri tətbiq edən deyil, həm də öz texnologiyalarını müstəqil şəkildə hazırlayan və uğurla genişləndirən müəssisələrə verilir. Material müəlliflərinin fikrincə, bu, SOCAR-ın innovasiya potensialının yüksək səviyyəsini, seçilmiş idarəetmə modelinin səmərəliliyini və əldə olunan nəticələrin dayanıqlığını təsdiqləyir.
Hazırda "SOCAR Karbamid" zavodunun məhsullarının təxminən 90 faizi region ölkələrinə ixrac olunur. Müəssisə Azərbaycanın azot gübrələrinə olan daxili tələbatını tam təmin edir və ölkənin qeyri-neft ixracının artmasına mühüm töhfə verir.
McKinsey sonda vurğulayır ki, zavoda Digital Lighthouse statusunun verilməsi təkcə bir müəssisənin uğurunun tanınması deyil, həm də Azərbaycanda yerli kadr potensialına, güclü idarəetməyə və öz innovativ işləmələrinə əsaslanaraq sənaye süni intellekti sahəsində qabaqcıl həllərin yaradılması, genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsinin mümkün olduğunu göstərən mühüm sübutdur.
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